Saint-Michel-Escalus

Escale en voix Saint-Michel-Escalus, 27 novembre 2021-27 novembre 2021, Saint-Michel-Escalus. Escale en voix 2021-11-27 20:00:00 – 2021-11-16

Saint-Michel-Escalus Landes Saint-Michel-Escalus Soirée Cabaret autour d'Adrien Martin, pianiste chanteur qui interprète les chansons de votre choix et vous invite à chanter en duo avec lui. +33 9 77 76 50 47

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Michel-Escalus Autres Lieu Saint-Michel-Escalus Adresse Ville Saint-Michel-Escalus lieuville 43.89435#-1.26146