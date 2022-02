Escale en fête : Venez fêter le canal ! Lac de Châlette Chalette-sur-loing Catégorie d’évènement: Châlette-sur-Loing

le samedi 17 septembre à 10:00

Pour fêter la fin de la saison estivale Loiret au fil de l’eau, le Département du Loiret organise un journée festive à l’esprit guinguette. Vous pourrez participer à des ateliers de matelotage et de noeuds marins, des balades commentées à la découverte de la faune, de la flore, des promenades en bateau, assister à des démonstrations de joutes, d’aviron…Les enfants écouteront des contes à moins qu’ils ne préfèrent applaudir les nombreux artistes musicaux en déambulation le long des berges ! Côté restauration : des producteurs locaux seront présents pour caler les petits creux ! Enfin, un concert dansant, en soirée, clôturera cette journée

Voir https://www.loiret.fr/escale-en-fete

