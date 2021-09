Combleux Au bord du Canal,Combleux Combleux, Loiret Escale en fête : une grande fête à l’esprit guinguette au bord du canal ! Au bord du Canal,Combleux Combleux Catégories d’évènement: Combleux

Pour fêter la fin de la saison estivale Loiret au fil de l’eau, le Département du Loiret vous donne rendez-vous samedi 18 septembre, de 10 h à 23 h, à Combleux, pour une journée festive à l’esprit guinguette ! Petits et grands, venez faire le plein d’animations et de festivités au bord ou sur le canal ! La remise aux mariniers de deux voiles traditionnelles peintes par des artistes locaux sera l’un des grands temps fort de cette 2e édition. Hâte de vous retrouver au bord du Loiret au fil de l’eau !

Accès à l’événement sur présentation d’un pass sanitaire valide. Port du masque obligatoire.

Samedi 18 septembre, le Département du Loiret prend ses quartiers au bord du canal, à Combleux, et y organise, de 10 h à 23 h, une grande fête à l’esprit guinguette. Au bord du Canal,Combleux Rue aux vaches, Combleux Combleux Loiret

