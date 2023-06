Activités bord de mer et nature Escale en Baie de Somme Cayeux-sur-Mer, 10 juillet 2023, Cayeux-sur-Mer.

Activités bord de mer et nature 10 – 14 juillet Escale en Baie de Somme Sur inscription .500€ .A déduire, sous conditions, la participation de l’état, de la collectivité et de la Caf de la somme. Une participation financière pourra être demandé à la famille

C’est dans un cadre verdoyant, en bord de mer à Cayeux sur Mer, que nous accueillons 24 jeunes de 10 à 15 ans. Au programme activités de bord de mer, nautiques, sports, cuture et nature.

L’association Familles rurales de Sains de Amiénois souhaite que le séjour soit un moment d’échanges, de rencontres, de plaisirs, mais aussi de tolérance, de respects pour les enfants. La citoyenneté, le vivre-ensemble et bien sur les valeurs de la République font partie du projet.

Le Séjour doit être avant tout une période de vacances, mais avec un ensemble d’activités sportives, artistiques, culturelles et d’éducation à l’environnement qui va permettre aux enfants, toujours sous forme ludique, d’exploiter leurs connaissances et d’en acquérir de nouvelles.

Dégagé des rythmes scolaires et de ses contraintes cet accueil permettra le développement, la découverte et l’apprentissage de soi, des autres et de la différence entre enfants surtout lorsqu’ils viennent d’horizons nouveaux.

CLP – Escale en Baie de Somme :

Hébergement idéalement situé avec la proximité de la plage de Cayeux sur Mer (10 minutes à pieds de la plage surveillée) et son cadre entre terre et mer.

Escale en Baie de Somme permettra aux jeunes de profiter d’un séjour en pension complète et des locaux de qualité avec un total de 60 couchages, de type «de jeunesse».

A disposition : Salle de détente, infirmerie, salle pour veillées ou activités.

Les Chambres : Individuel ou collective allant jusqu’à 3 couchages par chambres, armoire, salle d’eau et bureau sont présents dans chaque chambre

Le + : Escale en Baie de Somme offre un séjour «inclusive» de qualité aux jeunes, du fait de sa pension complète et de la composition de ses chambres. Idéal pour pouvoir profiter d’activités en mer et découvrir le territoire de Cayeux, de quoi pratiquer des activités inédites et des vacances inoubliables !

Les jeunes sont encadrés par des professionnels de l’animation, du sports et des activités spécifiques.

Au programme : activités bord de mer, catamaran, activités équestre, visite de la Baie de Somme, activités culturelles avec la visite de Cayeux sur Mer et de Saint Valery sur Somme, activités manuelles, activités d’expression, activités culinaires et Petit Train de la Baie de Somme.

L’ensemble des activités respectent la réglementation des ACM

Escale en Baie de Somme 228 avenue du Commandant 80 410 CAYEUX SUR MER Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « aurelie.camerlynck@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:58:00+02:00

sport cuture