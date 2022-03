Escale Électro à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon Bonnemazon Catégories d’évènement: Bonnemazon

Bonnemazon Hautes-Pyrénées Bonnemazon Le Cartel Bigourdan et le Département des Hautes-Pyrénées vous présentent l’Escale Electro.

Ils vous accueillent le Samedi 11 Juin dans un cadre hors du commun à l’Abbaye de l’Escaladieu.

Un événement 100 % Musiques Électroniques, mais il y en aura pour tous les goûts. Informations Pratiques :

– Tarifs : 10 € en prévente / 15 € sur place [Places limitées]

– Billetterie en ligne : https://cartelbigourdan.festik.net/

– Navette [Places très limitées] :

– Bagnères 20H30 -> l’Escaladieu // L’Escaladieu 01H30 -> Bagnères

– Lannemezan 19H30 -> l’Escaladieu // L’Escaladieu 01H30 -> Lannemezan

– Big Scénographie

– Food Truck

www.lecartelbigourdan.fr contact@lecartelbigourdan.fr +33 7 71 60 87 36

dernière mise à jour : 2022-03-28

