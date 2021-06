Bordeaux Ponton Ariane Bordeaux, Gironde Escale du voilier Le Galeon Ponton Ariane Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**EL GALEON : Classe A – Galion-brick** El Galéon est la réplique d’un galion espagnol du XVIIe siècle. Les galions assuraient les échanges entre l’Espagne, l’Asie et l’Amérique. Il a été conçu et construit par Ignacio Fernández Vial, après un long processus de recherche historique. Lorsque la Fondation Nao Victoria décide de construire une réplique de galion pour la faire naviguer à partir de 2011, c’est toute l’Espagne qui s’enthousiasme !

5€ – gratuit pour les moins de 5ans – durée 25 mn – 12 créneaux horaires/jour

Durant Bordeaux Fête le Vin, du 17 au 20 juin 2021, Le Galeon, réplique d’un galion espagnol du XVIIe siècle accostera dans le port de la Lune, au ponton Ariane. Ponton Ariane Quai Louis XVIII, 33000 Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde

