Bordeaux Ponton d'Honneur Bordeaux, Gironde Escale du voilier Le Belem Ponton d’Honneur Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Escale du voilier Le Belem Ponton d’Honneur, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Bordeaux. Escale du voilier Le Belem

du vendredi 30 juillet au dimanche 1 août à Ponton d’Honneur

Le Belem, trois-mâts à phare carré et coque en acier est le dernier des grands voiliers de commerce français du XIXe siècle encore naviguant. Une aventure maritime qui dure depuis plus de 120 ans en ayant vécu pas moins de cinq vies, changé trois fois de nationalité pour finir par retrouver le pavillon tricolore de ses origines, trompant la mort, survivant là où des milliers d’autres voiliers, plus grands, plus puissants, plus neufs, ont disparu à jamais…Le Belem est protégé par sa bonne étoile

Pas de visites, le navire est en escale technique

Chaque année, le Belem fait escale dans le Port de la Lune ! Ponton d’Honneur Quai Richelieu 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Centre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T09:00:00 2021-07-30T19:00:00;2021-07-31T09:00:00 2021-07-31T19:00:00;2021-08-01T09:00:00 2021-08-01T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Ponton d'Honneur Adresse Quai Richelieu 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Ponton d'Honneur Bordeaux