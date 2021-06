Bordeaux Ponton d'Honneur, Bordeaux, Gironde Escale du voilier La Nébuleuse Ponton d’Honneur, Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

**La Nébuleuse : Dundée thonier** La construction de ce voilier, le dernier de Louis Péron, débute en 1948. Ce sera un modèle unique. La pêche aux thons se déroule dans le Golfe de Gascogne, jusqu’au large de l’Irlande… La belle Nébuleuse travaillera à la pêche jusqu’en 1987.De 1991 à 1999, elle sera restaurée par Cédric Lagrifoul pour retrouver ses voiles d’antan. Aujourd’hui, avec Voiles & Traditions, elle navigue à présent en France et en Europe pour le plaisir des passagers, fiers d’être à bord d’un voilier classé Bateau d’Intérêt Patrimonial !

5€ – gratuit pour les moins de 5ans – durée 25 mn – 13 créneaux horaires/jour

Durant Bordeaux Fête le Vin, du 17 au 20 juin 2021, La Nébuleuse accostera dans le Port de la Lune, amarré au Ponton d’Honneur. Ponton d’Honneur, Quai Richelieu 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Centre Gironde

