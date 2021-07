Bordeaux Ponton d'Honneur, Bordeaux, Gironde Escale du voilier-école de la Marine nationale L’Etoile Ponton d’Honneur, Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

du mardi 13 juillet au vendredi 16 juillet

L’Étoile est, avec son sister-ship la Belle Poule, une goélette à hunier, appelée aussi goélette paimpolaise. Elle a été construite en 1932 aux Chantiers navals de Normandie par les architectes navals Charles Chantelot et Henri Lemaistre à Fécamp et elle est la réplique des goélettes de Paimpol qui pêchaient la morue au large de l’Islande, d’où également, l’appellation de « goélette islandaise ».

Pas de visites à bord

Depuis son lancement elle contribue à la formation des élèves officiers durant des exercices en Atlantique, Manche, mer Méditerranée.

2021-07-13 2021-07-16

