Pauillac

Escale du train à vapeur de Soulac 1900 à Pauillac Pauillac, 4 juin 2022, Pauillac. Escale du train à vapeur de Soulac 1900 à Pauillac Pauillac

2022-06-04 – 2022-06-04

Pauillac Gironde EUR 20 45 Le train vapeur pour Soulac 1900 fera une escale en gare de Pauillac.

Vous l’attendiez tous mais c’est maintenant officiel, le train à vapeur revient pour la 19ème édition du Festival Soulac 1900 !

Uniquement sur réservation car le nombre de places est limité. Le train vapeur pour Soulac 1900 fera une escale en gare de Pauillac.

