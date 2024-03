Escale du Phoenix Saint-Jean-de-Luz, mercredi 8 mai 2024.

Escale du Phoenix Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Le Phoenix, joyau maritime chargé d’histoire dont le port d’attache est Quiberon dans le Morbihan en Bretagne fera escale dans différentes villes françaises, invitant les habitants et les visiteurs à découvrir ses secrets et son patrimoine. Les ports de Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz vont accueillir ce symbole de la navigation traditionnelle.

Durant chaque escale, Le Phoenix ouvrira ses portes au public, proposant des visites à quai du navire de 9h à 12h et de 14h à 17h.

L’équipage sera présent pour accueillir les visiteurs. Cette opportunité unique permettra à tout un chacun de plonger dans l’univers fascinant de ce vieux gréement et de découvrir ses histoires captivantes. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 09:00:00

fin : 2024-05-09 12:00:00

Port

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Escale du Phoenix Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme Pays Basque