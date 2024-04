Escale du Phoenix à Nantes Ponton Belem Nantes, mardi 9 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-09 15:00 – 18:00

Gratuit : non 5 € par personne / gratuit pour les enfants de moins de 12 ans Paiement sur le quai, juste avant de monter à bord.

Le Phoenix, fier représentant du patrimoine maritime français, prend le large vers de nouvelles aventures. Dans le cadre de son voyage vers Pasaia en Espagne, le Phoenix fera escale dans plusieurs ports le long de la côte Atlantique, dont Nantes les 9 et 10 avril 2024, offrant ainsi une occasion unique aux visiteurs de découvrir ce magnifique navire chargé d’histoire. Le Phoenix ouvrira ses portes au public pour des visites à quai. Les visiteurs auront l’opportunité d’explorer les ponts de ce magnifique navire, d’en apprendre davantage sur son riche passé et de découvrir les secrets de la navigation maritime. Visites en libre accès de 9h à 12h et de 15h à 18h. Durée de la visite : environ 45 minutes. Un membre de l’équipe ou un bénévole sera présent pour répondre à toutes les questions des visiteurs.

Ponton Belem Centre Ville Nantes 44000