Cette inédite édition se déroulera donc uniquement en ligne avec un temps fort du 24 au 28 mars prochains et se poursuivra pendant tout le printemps. Le programme se déclinera en rencontres avec des auteurs, des illustrateurs, des dessinateurs, en ateliers de création pour le jeune public, en lectures dessinées, lectures en musique et concerts dessinés, en portraits d’éditeurs, en coups de cœur de libraires… Pendant 5 jours et jusqu’au printemps nous vous proposerons des spectacles en direct, des vidéos et des podcasts à suivre depuis chez vous sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Le programme complet de cette inédite édition sera à retrouver sur [[www.escaledulivre.com](www.escaledulivre.com)](www.escaledulivre.com) L’inédite édition depuis chez vous, un temps fort du 24 au 28 mars 2021 et durant tout le printemps 15 Rue du Professeur Demons,33000 Bordeaux 15 Rue du Professeur Demons, 33000 Bordeaux Villenave-d’Ornon Chambéry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-24T10:00:00 2021-04-24T18:00:00;2021-04-25T10:00:00 2021-04-25T18:00:00;2021-04-26T10:00:00 2021-04-26T18:00:00;2021-04-27T10:00:00 2021-04-27T18:00:00;2021-04-28T10:00:00 2021-04-28T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Villenave d'Ornon Autres Lieu 15 Rue du Professeur Demons,33000 Bordeaux Adresse 15 Rue du Professeur Demons, 33000 Bordeaux Ville Villenave-d'Ornon