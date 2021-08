Escale du ‘Galeon Andalucia’ Granville, 26 août 2021, Granville.

Escale du ‘Galeon Andalucia’ 2021-08-26 10:00:00 – 2021-08-29 14:00:00

Granville Manche Granville

contact au bateau : Alvaro Lecaro tel. 00 34 645 427 431

‘Galeon Andalucia’ est une fidèle réplique des galions espagnols du XVIIème siècle qui ont découvert et établi les routes maritimes entre l’Espagne, l’Amérique et les Iles Philippines et formé la ‘Flotte des Indes’.

Véritable musée flottant cette réplique de bateau pirate est visitable sur ses six ponts, expositions et vidéos en permanence.

La visite se fait dans le respect de la réglementation en vigueur.

louis.fromentin@club-internet.fr +33 6 14 31 50 75 http://www.fundacionnaovictoria.org/

dernière mise à jour : 2021-08-11 par OT Granville Terre et Mer