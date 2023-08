Navette fluviale électro-solaire gratuite dans les Hauts-de-Seine Escale d’issy les Moulineaux Boulogne-Billancourt Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine Navette fluviale électro-solaire gratuite dans les Hauts-de-Seine Escale d’issy les Moulineaux Boulogne-Billancourt, 16 septembre 2023, Boulogne-Billancourt. Navette fluviale électro-solaire gratuite dans les Hauts-de-Seine 16 et 17 septembre Escale d’issy les Moulineaux Gratuit Voyagez dans les Hauts-de-Seine autrement à bord d’un catamaran électro-solaire. Le Département des Hauts-de-Seine met à disposition des navettes fluviales gratuites pour desservir plusieurs sites départementaux à travers trois escales : Issy-les-Moulineaux, Sèvres et Boulogne-Billancourt.

Service gratuit, sans réservation. Places limitées.

Infos complémentaires sur les 3 escales et horaires sur le site destination.hauts-de-seine.fr Escale d’issy les Moulineaux quai président roosevelt issy les moulineaux Boulogne-Billancourt 92100 Point du Jour Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © J.Brechler_CD92 Détails Catégories d’Évènement: Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine Autres Lieu Escale d'issy les Moulineaux Adresse quai président roosevelt issy les moulineaux Ville Boulogne-Billancourt Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Escale d'issy les Moulineaux Boulogne-Billancourt latitude longitude 48.832546;2.262626

Escale d'issy les Moulineaux Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-billancourt/