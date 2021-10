Escale de navire & Village Plastic Odyssey Maison Ecocitoyenne, 2 octobre 2021, Bordeaux.

**Le Plastic Odyssey est un bateau d’exploration scientifique** de 40 mètres. Ancien navire d’océanographie, il a été transformé en laboratoire de la lutte contre la pollution plastique et embarquera à son bord un petit centre de recyclage mobile expérimental ainsi qu’un espace mobile pour mener des expérimentations à terre avec les habitants à chaque escale. **Mobilité douce** Le Plastic Odyssey circule depuis les années 70. Equipé de petits moteurs peu polluants, il sillonnera le monde pendant 3 ans en transformant des déchets plastiques en carburant pour avancer. **Objectif de l’expédition** Trouver des solutions pour lutter contre la pollution plastique et tester de nouveaux modèles, à petite échelle, pour ensuite les répliquer sur d’autres territoires. 3 continents, 30 villes et autant de solutions testées et partagées avec le monde entier. **Plastic Odyssey est de passage à Bordeaux**, l**es 2 et 3 octobre, parvis de la Maison Écocitoyenne, de 10h30 à 19h.** Avant le départ de son tour du monde des solutions contre la pollution plastique pour protéger l’Océan, l’équipe du projet Plastic Odyssey part sur les routes de France avec son village de sensibilisation. **Au programme** Des visites du village-exposition, des ateliers pédagogiques pour outiller et sensibiliser les jeunes et moins jeunes, des moments dédiés aux associations et acteurs locaux engagés pour présenter leurs solutions, des rencontres inspirantes, des moments d’échanges et de convivialité ! **Une soirée spéciale le samedi soir sera organisée à Darwin.**

Entrée libre

Plastic Odyssey : un navire laboratoire, ambassadeur de la réduction et du recyclage des déchets plastiques. Découvrez le village !

