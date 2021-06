Yvré-l'Évêque Yvré-l'Évêque 72530, Yvré-l'Évêque ESCALE DE L’EPAU – PEINDRE À LA MANIÈRE DE… Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: 72530

Yvré-l'Évêque

ESCALE DE L'EPAU – PEINDRE À LA MANIÈRE DE… 2021-06-16 15:30:00 – 2021-06-16 17:30:00 Route de Changé Abbaye Royale de l'Epau

Yvré-l’Évêque 72530 Atelier à faire en famille – A partir de 6 ans

Escale Jeune Public dans la cadre de l’exposition Trésors d’Art Sacré

Durée : 2 heures • Peindre à la manière de…

Les participants sont invités à choisir un tableau de l’exposition et à le refaire dans un style artistique différent (cubisme, impressionnisme, peinture du Moyen Âge, pointillisme, art abstrait…) ou une technique différente (peinture, feutre, collage, papier de couleur, pistolet à colle, encre…). Inscription obligatoire auprès du service médiation de l’abbaye | Jauge limitée Tarif : droit d’entrée de l’Abbaye

