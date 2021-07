Villesèquelande Villesèquelande Aude, Villesèquelande ESCALE CULTURELLE – SPECTACLE SON ET LUMIERES Villesèquelande Villesèquelande Catégories d’évènement: Aude

Villesèquelande

ESCALE CULTURELLE – SPECTACLE SON ET LUMIERES Villesèquelande, 7 août 2021, Villesèquelande. ESCALE CULTURELLE – SPECTACLE SON ET LUMIERES 2021-08-07 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-07

Villesèquelande Aude Villesèquelande “Mémoire du Canal”, évocation poétique au Canal du Midi, signé par l’architecte Hans Walter Müller, l’artiste Jacques Perdigues et le musicien Nihil Bordures. Des volumes gonflables aux allures de bulles géantes donneront vie, dans toute leur démesure, à la rencontre entre Monsieur Atlantique et Madame Méditerranée. Création originale pour le festival “Escale culturelle”. En parallèle, toute la journée à partir de 11h, animations gratuites : les ateliers pédagogiques et ludiques des “Savants fous”, le kiosque aux contes avec Thierry De Capella, les quiz pédagogiques d’Aimé Phiorès, tables-rondes, expositions, marché de producteurs, et spectacle poétique son et lumière le soir à la tombée de la nuit (lire par ailleurs pour tous les détails). Restauration sur place. Organisé par l’Entente pour le Canal du Midi, qui regroupe l’Etat, les Voies navigables de France (gestionnaire du Canal du Midi), La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et les Départements de l’Aude, la Haute-Garonne, de l’Hérault et du Tarn. dernière mise à jour : 2021-07-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Villesèquelande Autres Lieu Villesèquelande Adresse Ville Villesèquelande lieuville 43.23337#2.2306