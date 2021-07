Villesèquelande Villesèquelande Aude, Villesèquelande ESCALE CULTURELLE – EXPOSITION SUR LE CANAL DU MIDI Villesèquelande Villesèquelande Catégories d’évènement: Aude

Villesèquelande

ESCALE CULTURELLE – EXPOSITION SUR LE CANAL DU MIDI
2021-08-07 – 2021-08-31
Villesèquelande

Villesèquelande Aude Villesèquelande En plein air, sur le thème “Nature préservée et environnement”, petits et grands vont découvrir l’originalité de l’environnement du Canal du Midi, en compagnie de Vivian le batelier et de Flora, sa petite-fille. Sur chaque panneau, un espace dédié “Le Canal des petits” pour tout comprendre et jouer avec le Canal !

A savoir : cette exposition est visible tout l’été au bord du Canal à Villesèquelande. Escale culturelle du canal du Midi à Villesèquelande dernière mise à jour : 2021-07-24 par

