ESCALE CULTURELLE AU CANAL DU MIDI Villesèquelande, 7 août 2021, Villesèquelande.

ESCALE CULTURELLE AU CANAL DU MIDI 2021-08-07 11:30:00 11:30:00 – 2021-08-07 22:30:00 22:30:00

Villesèquelande Aude Villesèquelande

Riche programme pour tous les âges, toute la journée, au bord du Canal du Midi à Villesèquelande, sur trois lieux différents, mais voisins :

Sur la péniche VNF (Voies navigables de France) “Naïade” :

– 11h30, inauguration de l’Escale culturelle.

– 12h, 14h, 15h30, 16h30, Racontages du Canal, avec Thierry De Capella, conteur.

– Tables rondes à 14h30 (“Le Canal du Midi, quelle empreinte sur l’économie locale, les paysages et les modes de vie ?” et 17h (Le Canal du Midi et ses arbres, un paysage qui se réinvente”).

– A 12h, 15h et 18h30, visites chantées du Canal du Midi, avec une chanteuse lyrique et un agent de Voies navigables de France.

– Exposition en plein air, proposée tout l’été sur les berges du Canal.

A la prairie :

Les ateliers des savants fous, jeux et petites constructions pour appréhender la force hydraulique… (à partir de 6 ans). En continu de 11h30 à 13h et de 14h à 19h30. Durée : 25 mn.

Jeu de l’oie géant sur le thème du Canal du Midi, en libre accès. En continu de 11h30 à 19h30.

Les quiz d’Aimé Phiorès, batelier. A 12h30, 15h, 16h30, 19h. Durée : 20 mn.

L’atelier de cordage d’Aimé Phiorès. A 11h30, 12h, 14h, 15h30,17h, 18h30, 19h.

Combats à l’épée avec le Musée de la chevalerie (à partir de 6 ans).; En continu de 11h30 à 13h et de 14h à 19h30.

Ma photo Canal du Midi, où on pourra se faire tirer le portrait devant son nouveau logo. En continu de 11h30 à 13h et de 14h à 19h30.

Présentation d’une recette par Franck Putelat, chef carcassonnais 2 étoiles et Meilleur ouvrier de France. A 11h45. Durée : 45 mn.

Exposition d’art, autour du peintre Jean-Claude Lannes (peinture et photographie). En continu de 11h30 à 22h30.

Musique avec le groupe Zykatok (jazz festif). En continu de 11h30 à 21h30.

Marché des producteurs et des artisans, food trucks, buvettes…

Côté lavoir :

Performance de sculpture de marbre de Thierry Auneau, sculpteur qui finalisera sur place une oeuvre en marbre de Caunes-Minervois dédiée au Canal du Midi. Plus de 100 heures de travail ! De 11h30 à 13h.

“Bulles de canal”, spectacle poétique et musical, le soir. Des sculptures gonflables aux allures de bulles géantes incarneront avec démesure la rencontre entre l’Océan Atlantique et la Mer Méditerranée. Création originale de l’architecte Hans Walter Müller, l’artiste Jacques Perdigues et le musicien Nihil Bordures. A 21h30 et 22h30. Durée : 1h.

Cette journée est organisé par l’Entente pour le Canal du Midi, qui regroupe l’Etat, les Voies navigables de France (gestionnaire du Canal du Midi), La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et les Départements de l’Aude, la Haute-Garonne, de l’Hérault et du Tarn.

dernière mise à jour : 2021-07-30 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme