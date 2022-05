Escale Cuivres 2022 Rives-en-Seine, 12 mai 2022, Rives-en-Seine.

Escale Cuivres 2022 Rives-en-Seine

2022-05-12 12:30:00 – 2022-05-12 20:00:00

Rives-en-Seine Seine-Maritime Rives-en-Seine

Le festival de jazz Escale Cuivres est de retour ! Retrouvez les cuivres dans tous leurs éclats lors de concerts endiablés !

Concerts gratuits :

Jeudi 12 mai – Cinéma de Caudebec à 20h30 avec The Jive Twisters

Dimanche 15 mai – Espace vert de Villequier de 12h30 à 20h avec Trombones For You, Jazz O’Clock et Kinkeliba

Le festival de jazz Escale Cuivres est de retour ! Retrouvez les cuivres dans tous leurs éclats lors de concerts endiablés !

Concerts gratuits :

Jeudi 12 mai – Cinéma de Caudebec à 20h30 avec The Jive Twisters

Dimanche 15 mai – Espace vert de…

escalecuivres@gmail.com +33 2 35 95 90 12

Le festival de jazz Escale Cuivres est de retour ! Retrouvez les cuivres dans tous leurs éclats lors de concerts endiablés !

Concerts gratuits :

Jeudi 12 mai – Cinéma de Caudebec à 20h30 avec The Jive Twisters

Dimanche 15 mai – Espace vert de Villequier de 12h30 à 20h avec Trombones For You, Jazz O’Clock et Kinkeliba

Rives-en-Seine

dernière mise à jour : 2022-04-21 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine