Olympique de Marswing en trio escale Borely Marseille, 12 septembre 2023, Marseille.

Olympique de Marswing en trio Mardi 12 septembre, 18h00 escale Borely Gratuit

Danseuses et danseurs de lindy hop, balboa, shag, charleston et autres vous êtes toutes et tous les bienvenus ce mardi 12 septembre sur l’escale Borély au pied de la grande roue devant les belles terrasses du coin!

Dès 18h, trois musiciens du collectif Olympique de Marswing joueront pour vous dans un répertoire jazz manouche et swing à l’ancienne!

(Quelque chose me dit qu’il y aura un coucher de soleil magnifique pendant la session)

Adrien Coulomb (contrebasse)

Nicolas Mouton (guitare)

Samy Zouari (guitare)

BONUS GUEST:

Les pop up FRAP x Simple Life

– stands de créateurs

– ateliers de création

_____________________________________________________________

escale Borely Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Marseille 13008 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T18:00:00+02:00 – 2023-09-12T22:00:00+02:00

