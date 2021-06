Escale australienne : Large Logarithmic VLF energy Scavenging Antenna Le Havre, 26 juin 2021-26 juin 2021, Le Havre.

Le rendez-vous incontournable de l’été autour des arts numériques organisé par le Tetris accueillera dans son exposition d’art numérique grand format une œuvre de l’artiste australienne Joyce Hinterlind.

Pour la quatrième édition d’Exhibit, le Tetris s’associe à l’Espace multimédia Gantner (Belfort) autour d’une exposition collective, « Quitter la gravité », une invitation à la légèreté en cette période singulière. Un parcours où des femmes artistes interrogent la notion de gravité, d’invisibilité au sens propre comme au figuré, avec des propositions poétiques et ludiques. Un moment pour s’abstraire des lourdeurs du quotidien.

Parmi elles, l’Australienne Joyce Hinterding propose « The Large Logarithmic VLF Loop Antenna » (2015). Générée par un algorithme mathématique et gravé au pochoir directement sur le mur, l’œuvre s’appuie sur la conductivité inhérente au graphite pour révéler le paysage de l’énergie électromagnétique à travers le son. La forme de la spirale logarithmique relie le monde technologique de la physique et les principes de l’induction électromagnétique à travers le crayon familier de l’artiste. Les visiteurs sont invités à toucher le dessin afin d’amplifier le circuit et de continuer le processus de dessin. La surface énergétique devient vivante.

Tout public.

Gratuit, sur réservation sur le site internet : https://festivalexhibit.fr/, ou au 02 35 19 00 38.

Du mercredi au lundi de 11h à 18h. Visites guidées tous les dimanches à 14h.

