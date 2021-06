Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Escale australienne : Animation musicale « L’Australie en musique ! » Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Ne manquez pas le duo électro-acoustique du chanteur australien Luca Spiler ! Originaire d'Adélaïde, Luca Spiler habite Paris depuis 8 ans et fait partie de la scène musicale parisienne. Il nous emmènera en voyage avec des reprises de groupes australiens de différents styles. Concert gratuit, tout public, devant le Muséum d'Histoire Naturelle de 18h à 22h.

