Escale au fil de l'eau
Saint-Michel-Escalus, Landes
18 septembre 2021

Descente en canoë, conférence sur les dangers de l'océan, concours de peinture et sculpture autour du moulin de Galoppe, performances d'artistes, Spectacle sur l'eau, restauration et buvette sur place.

