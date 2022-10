Escale au choeur Saint-Michel-Escalus Saint-Michel-Escalus Catégories d’évènement: Landes

Saint-Michel-Escalus

Escale au choeur Saint-Michel-Escalus, 17 décembre 2022, Saint-Michel-Escalus. Escale au choeur

Eglise d’Escalus Saint-Michel-Escalus Landes

2022-12-17 19:50:00 – 2022-12-17 21:50:00 Saint-Michel-Escalus

Landes Rassemblement de 3 chorales en l’église d’Escalus. Rassemblement de 3 chorales en l’église d’Escalus. CLNT

Saint-Michel-Escalus

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Michel-Escalus Autres Lieu Saint-Michel-Escalus Adresse Eglise d'Escalus Saint-Michel-Escalus Landes Ville Saint-Michel-Escalus lieuville Saint-Michel-Escalus Departement Landes

Saint-Michel-Escalus Saint-Michel-Escalus Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-michel-escalus/

Escale au choeur Saint-Michel-Escalus 2022-12-17 was last modified: by Escale au choeur Saint-Michel-Escalus Saint-Michel-Escalus 17 décembre 2022 Eglise d'Escalus Saint-Michel-Escalus Landes Landes Saint-Michel-Escalus

Saint-Michel-Escalus Landes