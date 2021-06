La Roche-Neuville La Roche-Neuville La Roche-Neuville, Mayenne ESCALE AU BORD DE L’EAU À SAINT-SULPICE La Roche-Neuville La Roche-Neuville Catégories d’évènement: La Roche-Neuville

ESCALE AU BORD DE L’EAU À SAINT-SULPICE La Roche-Neuville, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, La Roche-Neuville. ESCALE AU BORD DE L’EAU À SAINT-SULPICE 2021-07-10 17:30:00 – 2021-07-10 21:00:00 Saint-Sulpice Ecluse de Neuville

Au programme le samedi 10 juillet à l'écluse de Neuville à Saint-Sulpice (commune de La Roche-Neuville) : – 17h30 : Accueil – 18h00 : Animation nature – 19h00 : Apéro / Pique-nique – 20h00 : Concert de Grand Hôtel : TRIO instrumental Folk, Acoustique , Americana (Guitare, Grosse Caisse, Chœurs / Trompette, Harmonica, Chœurs / Violon, Chœurs). Du 6 au 10 juillet, rendez-vous en bordure de la Mayenne pour une soirée mélant animation nature, pique-nique convivial suivi d'un concert. Le samedi 10 juillet à Saint-Sulpice (commune de La Roche-Neuville)

Détails Catégories d’évènement: La Roche-Neuville, Mayenne Étiquettes évènement : Autres Lieu La Roche-Neuville Adresse Saint-Sulpice Ecluse de Neuville Ville La Roche-Neuville lieuville 47.89021#-0.69379