ESCALE « ARTHROPLIAGE » Yvré-l’Évêque, 16 février 2022, Yvré-l'Évêque. ESCALE « ARTHROPLIAGE » Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Yvré-l’Évêque

2022-02-16 15:00:00 – 2022-02-16 17:00:00 Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau

Yvré-l’Évêque Sarthe Yvré-l’Évêque EUR Venez vous essayer à la réalisation d’origamis en forme d’arthropodes. Différents niveaux de difficulté seront proposés.

Les 15 décembre, 26 janvier et 16 février de 15h00 à 17h00

Payant : Droit d’entrée du site

A partir de 7 ans, en autonomie sur les horaires d’ouverture de l’abbaye.

