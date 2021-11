ESCALE A SETE Sète, 12 avril 2022, Sète.

ESCALE A SETE Sète

2022-04-12 – 2022-04-18

Sète 34200 Sète

Escale à Sète

Fêtes maritimes internationales en Méditerranée

Du 12 au 18 avril 2022



Sète est un écrin exceptionnel pour célébrer le patrimoine maritime en Méditerranée.

Depuis sa première édition en 2010, la fête biennale Escale à Sète accueille le monde maritime durant la semaine pascale, et célèbre les traditions au c½ur du port de Sète.

Sète est une cité méditerranéenne créée sous Louis XIV ; un port maritime et fluvial, au carrefour du Canal du Midi, du Canal du Rhône à Sète et du Golfe du Lion ; une ville traversée de canaux peuplés de barques traditionnelles et animés par la ferveur sportive des joutes languedociennes ; un écrin exceptionnel, peuplé de gens de mer qui, au gré des migrations, ont façonné l’identité de cette « île singulière » ; qui ont eu à c½ur de maintenir son patrimoine dans ses quartiers de pêcheurs, entre mer et étang ; avec ses traditions orales, ses chansons de « baraquettes », sa cuisine, son art de vivre.

Une centaine d’embarcations, des plus grands voiliers du monde jusqu’aux voiles latines, accostent en coeur de ville.

Au programme : bordées musicales, visite de bateaux et saveurs locales.

Un port tourné vers la Méditerranée et ouvert sur le Monde.

Tous les deux ans.

Sète

