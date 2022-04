Escale à Sète Quai d’Alger,Sète (34)

Escale à Sète Quai d’Alger,Sète (34), 15 avril 2022, . Escale à Sète

Quai d’Alger, Sète (34), le vendredi 15 avril à 20:00

**ESCALE A SETE : Le CHICHOIS des EQUIPAGES** **de 20.00h à 23.00h** – **La NINFE della TAMMORA** (Italie, Costa d’Amalfi) Ce groupe interprète avec énergie le répertoire de la côte amalfitaine. – **ILUF** (Italie) composition de chants marins et traditionnels, sur des rythmes chaloupés d’Atlantique et de Méditérranée Lieu : Scène Capitainerie, Parking du quai d’Alger Le même jour, **de 12.30h à 14.00h**, ne manquez pas ! **L’Oursin de Bouzigues et le Boeuf de Mèze** **- Tambours et géants de Boulogne** **- Doedelzaks ( Bal)** **Scène de la CRIEE** ( Criée de Sète) Lien vers le programme de la journée : [https://escaleasete.com/wp-content/uploads/2022/03/TABLEAUX-MUSIQUE-VENDREDI-15-avril.pdf](https://escaleasete.com/wp-conten/uploads/2022/03/TABLEAUX-MUSIQUE-VENDREDI-15-avril.pdf) *source : événement [Escale à Sète](https://agendatrad.org/e/36084) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* organisé par Éscale à Sète Quai d’Alger,Sète (34) Quai d’Alger, 34200 Sète, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:00:00 2022-04-15T23:00:00

Détails Autres Lieu Quai d'Alger,Sète (34) Adresse Quai d'Alger, 34200 Sète, France lieuville Quai d'Alger,Sète (34)

Quai d'Alger,Sète (34) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//