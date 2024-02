ESCALE À SÈTE Montpellier, mardi 26 mars 2024.

Escale à Sète est la plus grande fête annuelle des traditions maritimes du sud de la France.

Prochaine édition du 26 mars au 01er avril 2024 !

Elle se déroule tous les 2 ans sur le Port de Sète.

Au programme, la mise à l’honneur du patrimoine maritime avec la présence de grands voiliers et navires historiques et des animations gastronomiques et musicales.

Parades de navires traditionnels, chants marins du monde, sports (navigation, initiations…), musique et spectacles maritimes, gastronomie sétoise autour de la mer… 250 000 visiteurs se réunissent chaque année pour cet événement de renommée internationale.

Au programme: visites de grands voiliers, découvertes des métiers de la mer, concerts, gastronomie, journées thématiques

Programme complet en ligne sur le site du festival

Découvrez la liste (prévisionnelle) des bateaux visitables (avec billetterie) pendant l’événement

1. Belem

2. Santa Maria Manuela

3. Galéon Andalucia

4. Morgenster

5. Pascual Flores

6. Shtandart

7. La Grâce

8. Nao Victoria

Billetterie ouverte 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26

fin : 2024-04-01

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@escaleasete.com

