ESCALE à SETE: La pêche recrute Sète Sète, mardi 26 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T12:00:00+01:00 – 2024-03-26T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-26T12:00:00+01:00 – 2024-03-26T12:30:00+01:00

Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins présentera les métiers de la pêche.

La pêche en Occitanie est un secteur qui recrute et va recruter dans les 10 ans à venir. D’ici 2030, 50 % des marins auront l’âge de la retraite. La pêche en Occitanie c’est des salariés mais surtout des indépendants. Comment favoriser la reprise d’entreprise et l’entrée de jeune dans la filière ?

Vous assisterez à une conférence dans la Géode à l’occasion de l’évènement ESCALE à SETE.

Sète 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie

Conférence La semaine du maritime et du fluvial