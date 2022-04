“ESCALE À SÈTE” Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault Agde 20 20 EUR Agde Croisière Pêche vous propose d’embarquer à bord du maxi catamaran “Catalina” pour vous rendre à Escale à Sète.

Navigation côtière vers le port de Sète, visite des voiliers dans le port de Sète, avec ou sans débarquement

Escale de 6 h au cœur de la manifestation > Payant

> Sur réservation

