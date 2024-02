ESCALE À SÈTE 2024 FÊTE DES TRADITIONS MARITIMES Sète, mardi 26 mars 2024.

Participez à la prochaine édition du 26 mars au 1er avril 2024

Entre rencontres et visites de somptueux gréements, admirez les plus grands voiliers du monde, des répliques de voiliers historiques, des bateaux de travail d’hier et d’aujourd’hui, des voiliers de grande plaisance, des voiles latines, des barques de joutes et de rame traditionnelle…

Grande fête des traditions maritimes, Escale à Sète revient tous les deux ans (les années paires) dans le premier port de pêche français de Méditerranée.

Une manifestation essentiellement gratuite consacrée à la sauvegarde du patrimoine maritime (seule la visite des grands voiliers possède une billetterie).

Plus d’une centaine de bateaux, dont les plus beaux gréements de France et du monde, accostent en cœur de ville. Du quai de la Savonnerie au môle Saint Louis, de ses canaux à la criée, Sète est en fête pendant une semaine !

Défilés prestigieux des équipages, visite de bateaux traditionnels, cuisine des produits de la mer, chants de marins, conférences, expositions et animations gratuites sont au programme d’un des événements les plus attendus du printemps.

​Dédié au patrimoine maritime avec plus de 130 navires traditionnels (4 mâts; 3 mâts, goélettes, voiles latines…) accostés en coeur de ville, parmi lesquels les plus grands voiliers traditionnels du monde.

Festival international de chants et de musiques maritimes ​:

Plusieurs dizaines de concerts de groupes authentiques sur scène, à bord, en bordée, en défilés…

Célébration du patrimoine culinaire en Golfe du Lion

– ​Avec Escale Assiette recettes typiques de mer et d’étang dans les halles, les restaurants, dans les villages, à la criée…

– Rendez-vous incontournable du monde maritime

– Conférences, exposants (métiers de la mer, peintres, photographie…), ateliers pédagogiques, jeux maritimes…

– Spectaculaire parade nautique

– Parades d’arrivée et de départ, batailles navales grandeur nature, défilé des équipages, exhibition de joutes languedociennes, capelet, rame traditionnelle, voiles latines…

– Soirées festives et chaloupées .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26

fin : 2024-04-01

Sète 34200 Hérault Occitanie

