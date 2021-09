ESCALE À MADAGASCAR AVEC MICHÈLE RAKOTOSON Laval, 11 septembre 2021, Laval.

ESCALE À MADAGASCAR AVEC MICHÈLE RAKOTOSON 2021-09-11 15:30:00 – 2021-09-11 17:00:00 Rue du Docteur Ferron Bibliothèque Albert-Legendre

Laval Mayenne

Michèle Rakotoson est écrivaine, journaliste et sociologue malgache. Elle est l’ambassadrice littéraire de Madagascar. Depuis son retour à Madagascar, elle consacre son temps à l’écriture et à la transmission du savoir littéraire aux jeunes créateurs. Elle œuvre pour le développement de la culture et du livre et crée des échanges entre ici et là-bas.

Découvrez le parcours d’une femme qui consacre sa vie à la littérature et œuvre dans son pays natal à créer des vocations en accompagnant de jeunes auteurs (es) avec l’opération Bokiko.

Escale à Madagascar avec Michèle Rakotoson

+33 2 43 49 47 48 http://www.labib.agglo-laval.fr/

