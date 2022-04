ESCALE À LA GRANGE AUX BELLES 2021-2022 Catégorie d’évènement: île de France

ESCALE À LA GRANGE AUX BELLES 2021-2022, 7 avril 2022, . Du mardi 12 octobre 2021 au vendredi 15 juillet 2022 :

.

Images du réel – Cycle d’expositions dédié au photojournalisme. Des luttes pour la préservation des écosystèmes face à un nouveau monde de surconsommation et d’industrialisation aux traditions culturelles et familiales fragilisées, jusqu’aux forces humaines contestataires essentielles, Escale – Images du réel – offre ses murs aux images témoins des réalités du monde. Lieu de rassemblement de la nouvelle génération du photojournalisme et de la liberté d’expression, Escale s’engage à accompagner celles et ceux qui vivent et rapportent l’information. Un rendez-vous mensuel pour découvrir, se rencontrer, échanger, débattre et prendre le temps de mieux comprendre l’actualité internationale, la décrypter, connaitre le métier de reporter, en présence de celles et ceux qui couvrent toute l’année les soubresauts de la planète. « Escale » fête ses 10 ans ! Pour célébrer cet anniversaire, nous vous invitons en novembre au lancement de notre livre rétrospectif qui donnera la parole aux photographes que nous avons accueilli·e·s. Une occasion d’appréhender la richesse des expériences humaines et des pratiques esthétiques en jeu dans l’exercice actuel du photoreportage. Contact :

Léonore Lumineau Champs d’Arbres

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

ESCALE À LA GRANGE AUX BELLES 2021-2022 2022-04-07 was last modified: by ESCALE À LA GRANGE AUX BELLES 2021-2022 7 avril 2022

Paris