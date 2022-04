Escale à Hirson association Thierache Sport Nature, 11 avril 2022, Hirson.

Escale à Hirson

du lundi 11 avril au vendredi 15 avril à association Thierache Sport Nature

La Maison de Quartier propose un Séjour à Hirson (02), dans le domaine de Blangy Au cœur d’un site naturel exceptionnel, le Domaine de Blangy bénéficie d’une situation privilégiée entre forêt, plan d’eau et cascade à deux pas de la frontière franco-belge. Du 11 au 15 avril 2022 pendant 5 jours et 4 nuitées. Au cœur d’un site naturel exceptionnel, le Domaine de Blangy bénéficie d’une situation privilégiée entre forêt, plan d’eau et cascade à deux pas de la frontière franco-belge. Nous profiterons d’un large choix d’activités de pleine nature (escalade indoor et outdoor, randonnées, géocaching, tir à l’arc), d’un accès au centre aqualudique situé à proximité, de nombreuses découvertes à proximité dans un territoire authentique (nature, patrimoine, culture, gastronomie). Ce séjour à double dimension a pour objectifs d’un point de vue éducatif et apprenant auprès du public cible de : – Développer les attitudes nécessaires aux apprentissages, – Renforcer les apprentissages au travers de jeux ludiques et éducatifs. Et d’un point de vue pédagogique de : – Encourager l’enfant à s’impliquer davantage dans son hygiène de vie et sa santé, – Respecter le rythme biologique de l’enfant. Pour y parvenir, l’équipe éducative propose : – en matinée : Des temps autour de l’utilisation des cartes mentales (en fonction de l’âge des enfants et des matières concernées), Jeux de société éducatifs présentés au public jeunes en amont par la coordinateur de l’accompagnement à la scolarité de la Maison de Quartier. Jeux éducatifs en ligne. En après-midi : Géocachting, course d’orientation avec montre GPS, escalade, tir à l’arc, mini rallye et piscine. Parallèlement, les enfants seront des acteurs à part entière de la vie quotidienne du séjour. L’idée étant de les impliquer dans toutes les tâches nécessaires au bon déroulement du projet (tâches ménagères, gestion des repas, courses, respect des quantités, des circuits courts, des légumes et fruits de saison, organisation du qui fait quoi ?…) et de respecter un cadre, un rythme d’horaires, une discipline, une courbe d’intensité.

30 €

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

association Thierache Sport Nature Domaine de Blangy Hirson Aisne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T16:00:00;2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T16:00:00;2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T16:00:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T16:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T16:00:00