ESCALE #3 – Sur les routes de l'exil Thalassanté, 27 octobre 2021, Marseille.

Thalassanté, le mercredi 27 octobre à 17:00

En octobre, les bénévoles de PASo et de Thalassanté accueillent un troisième rendez-vous “Esxcale sur les routes de l’exil: libérer la parole sur l’exil”. Au programme: – 18h30: Open mic et scène ouverte an sortie d’atteliers Hip-Hop / Freestyle, animés par l’artiste chanteur congolais Wanny S-King, avec des jeunes de l’Estaque, et des jeunes exilé-e-s résidant à Marseille. Dans le cadre des marchés mensuels de producteur.rice.s Une cagette et la mer! ([[https://fb.me/e/18hSNPApk](https://fb.me/e/18hSNPApk)](https://fb.me/e/18hSNPApk)) – 19h30 : projection de “Marges de manoeuvre “, un documentaire réalisé par Matthieu Volle et Romain Rondet (64 minutes, Primitivi / Lounapo, 2019). La projection sera accompagnée d’une dégustation des produits du marché et suivie d’un apéro-débat avec l’un des réalisateurs. ———————- A PROPOS DES ATELIERS ———————- Wanny S-King est un MC congolais basé en Italie. Il a acquis une solide expérience d’ateliers de libre expression, au contact des enfants des rues à Goma et avec des jeunes exilés et résidents de Briançon et de Milan. Plusieurs enregistrements et clips vidéos ont été tirés de ces expériences : – à Goma, en partenariat avec Médecins sans Frontières : [[https://youtu.be/pyRfeHkcZBA](https://youtu.be/pyRfeHkcZBA)](https://youtu.be/pyRfeHkcZBA) -à Briançon, en partenariat avec Médecins du Monde : [[https://www.facebook.com/watch/?v=2511583195819369](https://www.facebook.com/watch/?v=2511583195819369)](https://www.facebook.com/watch/?v=2511583195819369) Pour cette session à Marseille en octobre, soutenue par Médecins sans frontières la mixité des groupes a été favorisée entre hommes et femmes, jeunes avec un parcours d’exil (MNA), personnes en demande d’asile ou habitant le quartier de l’Estaque et les quartiers voisins. Durant les deux jours d’ateliers, les artistes et techniciens bénévoles du studio d’enregistrement Le Bateau Louche ([[https://www.facebook.com/BateauLouche](https://www.facebook.com/BateauLouche)](https://www.facebook.com/BateauLouche)) implanté à Thalassanté accueilleront les participant-e-s aux ateliers, pour les guider dans l’enregistrement pro de leurs compositions. Plusieurs guests surprise au programme ! —————— A PROPOS DE LA PROJECTION —————— Thalassanté accueillera le collectif de vidéastes marseillais PRIMITIVI ([[https://www.facebook.com/Primitivi-1170504303114773](https://www.facebook.com/Primitivi-1170504303114773)](https://www.facebook.com/Primitivi-1170504303114773)), partis sur le voilier de l’association Lounapo Albatros II, pour aller en Tunisie, à la rencontre d’acteurs mobilisés auprès des exilé-e-s. La mer, un voilier, des marins que l’on ne voit presque pas. Des activistes, des militantes associatives, des pêcheurs racontent des situations, des convictions et des modes d’action pour dénoncer les politiques migratoires et la fermeture des frontères. En Tunisie, une lutte se vit et s’organise au jour le jour. Et nous imaginons que nos marges de manœuvre, à nous _ veus du nord de la Méditerranée, sont dans les liens qui se tissent au gré de ce voyage. Plus d’info sur le site du film : [[https://margesdemanoeuvre.primitivi.org/lefilm/](https://margesdemanoeuvre.primitivi.org/lefilm/)](https://margesdemanoeuvre.primitivi.org/lefilm/) —————- A PROPOS DU CYCLE ESCALES, sur les routes de l’exil —————- L’initiative est portée par l’association PASo et organisé dans le cadre des rendez-vous “Au tour du monde” de Thalassanté. Basée sur le principe du partage d’expérience et du “faire”, cette initiative vise à consolider des liens concrets entre des personnes exilées, des jeunes de tous bords, des bénévoles et salariés d’associations, militants de collectifs de soutien, professionnels du sauvetage en mer et en montagne, acteurs de l’accueil au local, habitants des frontières, chercheurs et enseignants, artistes et artisans, personnes désireuses d’être mieux informées ou d’agir… Elle st ouverte à une diversité de partenaires et de formats. La première ESCALE s’est déroulée le 19 décembre 2020 sur le thème “Sauvetage en mer, sauvetage en montagne : même combat ? “, en partenariat avec Tous migrants ([[https://www.facebook.com/tousmigrants](https://www.facebook.com/tousmigrants)](https://www.facebook.com/tousmigrants)), SOS Méditerranée France ([[https://www.facebook.com/sosmedfrance](https://www.facebook.com/sosmedfrance)](https://www.facebook.com/sosmedfrance)) et Radio Bam ([[https://www.facebook.com/Bam.marseille](https://www.facebook.com/Bam.marseille)](https://www.facebook.com/Bam.marseille)). La deuxième Escale a pris place le 22 septembre 2021, autour de l’exposition “Migrations, théâtre-forum avec les jeunes”, un projet franco-tunisien-subsaharien porté par le cercle marseillais de l’association des citoyens de la Méditerranée (ACM) et un collectif d’associations implantées en Tunisie. Pour cette saison 2021-2022, ESCALES s’associe au marché de producteur.rice.s Une cagette et la mer … des cultures pour les papilles à la culture de l’esprit, pour naviguer entre toutes les rives de la Méditerranée! ———————– ———————— Adhésion obligatoire Thalassanté : 1€ Accès à la projection : prix libre qui sera reversé au projet “Migration : Théâtre Forum avec les jeunes” INFOS SANITAIRES Suite aux dernières annonces du gouvernement, le pass sanitaire devient obligatoire dès le 21 juillet, dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Ces mesures seront donc applicables durant l’évènement.

Thalassanté 175, Plage de l'Estaque, 13016 Marseille



