Escale 2 jours à NORZH NORZH Plouguerneau, mercredi 10 avril 2024.

Atelier carnet de voyage chez Norzh et en bord de mer à Lilia. Mercredi 10 avril 2024 de 14h à 17h.

Apprenez et améliorez vos techniques de croquis lors d’un atelier animé par Anne dont vous pouvez découvrir les talents sur le compte instagram @mapetiteusinebricole.

Au programme:

– 14h rdv à Norzh avec votre matériel de dessin, couleurs, aquarelle, crayons. ( possibilité de mise à disposition avec contribution)

– Vous irez ensuite à pied, croquer le paysage vers le phare de l’île vierge, l’ile venan…

– Retour à Norzh en salle, pour la mise en couleurs de vos croquis et enseignements techniques autour d’une boisson chaude.

Pour la qualité de la pratique l’atelier est limité à 8 personnes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-04-10 17:00:00

NORZH 207 Lieu-dit Mechou Kamm Doun

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne degemer@norzh-ecogite.bzh

