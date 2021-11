Escalquens Médiathèque Escalquens Escalquens, Haute-Garonne ESCAL’CLIC, LE CAFÉ CONNECTÉ Médiathèque Escalquens Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Haute-Garonne

ESCAL’CLIC, LE CAFÉ CONNECTÉ Médiathèque Escalquens, 14 octobre 2021, Escalquens. ESCAL’CLIC, LE CAFÉ CONNECTÉ

du jeudi 14 octobre au jeudi 9 juin 2022 à Médiathèque Escalquens

Recherche d’emploi ? Démarches administratives ? Planification de vacances ? Recherches documentaires pour un exposé ? Envoi de mails ? Réservation de billets ? Etc… Un jeudi par mois, de 10h à 12h, la Médiathèque et le Centre social d’Escalquens proposent un libre accès au parc informatique de la médiathèque pour des moments d’entraide et d’échanges conviviaux autour du numérique. Accès aux ordinateurs et à internet, accompagnement, partage d’astuces…Convivialité, entraide et assistance seront au rdv lors de ces cafés expériementaux !

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire

Accès libre au parc informatique de la médiathèque pour des moments d’entraide et d’échanges conviviaux autour du numérique Médiathèque Escalquens chemin des Ecoles – Escalquens Escalquens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T10:00:00 2021-10-14T12:00:00;2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T12:00:00;2021-12-09T10:00:00 2021-12-09T12:00:00;2022-01-13T10:00:00 2022-01-13T12:00:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T12:00:00;2022-03-10T10:00:00 2022-03-10T12:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T12:00:00;2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T12:00:00;2022-06-09T10:00:00 2022-06-09T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Escalquens, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque Escalquens Adresse chemin des Ecoles - Escalquens Ville Escalquens lieuville Médiathèque Escalquens Escalquens