Ces musiciens atteignent un idéal rarement atteint dans le free jazz : ils se sacrifient les uns pour les autre. En taquinant ses solos jusqu’au paroxysme, Ken Vandermark montre qu’il sait faire la différence entre répétition et répétitivité. La technique de basse “étendue” de Mark Tokar est étonnante, et il convient de souligner la façon dont il s’accorde avec Vandermark lorsque ce dernier explore les graves de son instrument. Klaus Kugel est un batteur modèle, fournissant à la fois mouvement et combustion instantanée sans même impliquer un rythme régulier. Un seul qualificatif suffira à catégoriser ce free jazz : classique. Ken Vandermark, saxophones ténor et soprano, clarinette Klaus Kugel, batterie Mark Tokar, contrebasse

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T22:30:00

