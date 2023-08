Le développement de la construction aéronautique à Saint-Nazaire Escal’Atlantic Saint-Nazaire, 15 septembre 2023, Saint-Nazaire.

Le développement de la construction aéronautique à Saint-Nazaire Vendredi 15 septembre, 19h00 Escal’Atlantic Gratuit. Les places étant limitées, nous vous conseillons fortement de réserver (lien à partir de septembre).

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Pierre Jacq, ancien ingénieur, vous convie à une conférence retraçant les grands temps de l’aventure aéronautique à Saint-Nazaire.

1923-2023 : Saint-Nazaire et les avions

Pierre Jacq revient sur l’histoire centenaire de l’aéronautique à Saint-Nazaire.

En 1923, il y a 100 ans, le lancement de la construction de l’hydravion géant Richard-Penhoët par le chantier naval de Penhoët marque le début d’une

activité aéronautique à Saint-Nazaire. Deux ans plus tard, le chantier naval des Ateliers et Chantiers de la Loire crée un département pour l’aviation légère.

Au fil des ans, avec les programmes aéronautiques de l’après-guerre, le programme supersonique Concorde puis la réussite des programmes d’avions commerciaux d’Airbus, cette activité s’est constamment développée.

Aujourd’hui, les sites historiques de Saint-Nazaire et de Montoir-de-Bretagne sont devenus des acteurs majeurs de l’économie locale.

Par Pierre Jacq, ancien ingénieur en aéronautique et membre de l’association « Je me souviens ». La conférence est suivie d’un moment convivial, autour d’un pot offert par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

Escal’Atlantic Base sous-marine, boulevard de la Légion d’Honneur, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:30:00+02:00

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:30:00+02:00