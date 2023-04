Dans la salle à manger des paquebots 1900 Escal’Atlantic Saint-Nazaire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Dans la salle à manger des paquebots 1900 Escal’Atlantic, 13 mai 2023, Saint-Nazaire. Dans la salle à manger des paquebots 1900 Samedi 13 mai, 19h00 Escal’Atlantic Pour votre confort, nous vous conseillons de réserver votre créneau de visite (outils d’inscription bientôt disponibles). Cette visite est accessible aux personnes à mobilité réduite, si accompagnées. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, les salles à manger des transatlantiques évoquent les grands restaurants bourgeois à terre. Décors de bois sculptés inspirés des châteaux, grandes tablées, menus illustrés et élaborés, arts de la table… Tous les détails sont pensés pour le service en mer.

De rares objets, exceptionnellement sortis des réserves, évoquent ce joyeux moment qu’est le repas. Ils témoignent aussi des enjeux que soulèvent leur restauration pour les maintenir en bon état de conservation.

Les jeunes visiteurs ne sont pas oubliés, avec un atelier ludique (à partir de 5 ans) créé spécialement pour eux.

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

Carte postale illustrée représentant la salle à manger première classe du paquebot La Savoie (1901).© Illustrateur et éditeur : inconnus. Collection Saint-Nazaire Agglomération Tourisme – Ecomusée

