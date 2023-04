Ferrade et gascounejade à Buros 1234 route de Buros, 25 novembre 2023, Escalans.

C’est jour de ferrade à la ganaderia de Buros ! Une étape incontournable du cycle de l’élevage. Sous la houlette de notre intarissable gascon Jean Barrère, Lou Jan De Buros..

2023-11-25 à ; fin : 2023-11-25 . EUR.

1234 route de Buros Ganadéria de Buros

Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



It is the day of the ferrade in the ganaderia of Buros! An unavoidable step in the cycle of breeding. Under the leadership of our intarissable Gascon Jean Barrère, Lou Jan De Buros.

Es el día de la feria en la ganadería de Buros Una etapa esencial en el ciclo de cría. Bajo la dirección de nuestro intrépido gascón Jean Barrère, Lou Jan De Buros.

Heute ist Ferrade-Tag in der Ganaderia de Buros! Eine unumgängliche Etappe im Zyklus der Zucht. Unter der Leitung unseres unermüdlichen Gascogners Jean Barrère, Lou Jan De Buros.

Mise à jour le 2023-01-05 par OT Landes d’Armagnac