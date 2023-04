Les jeudis Gascons à la Ganadéria de Buros 1234 route de Buros, 7 septembre 2023, Escalans.

A 17h30 Visite commentée de la Ganaderia :

Vous êtes accueillis en hôtes privilégiés par Lou Jan dé Buros perché sur les échasses landaises. En avant pour une immersion totale dans la tradition landaise. Avec la visite guidée, vous saurez tout sur l’élevage des meilleures coursières, assisterez au repas des taureaux reproducteurs, découvrirez les arènes. La visite se poursuit avec la vidéo-projection-histoire de la course landaise et le musée familial.

Cette visite est offerte pour ceux qui restent à la soirée gasconne

A 19h00 Soirée Gasconne :

Apéritif: 1 verre de sangria accompagné de tapas landaises (charcuteries locales), magret à la plancha sauce échalote et frites, pastis landais et glace à la vanille, café- 1/4 vin rouge.

Réservation obligatoire jusqu’au mercredi soir 17h30.

2023-09-07 à ; fin : 2023-09-07 . .

1234 route de Buros Ganadéria de Buros

Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



At 5:30 pm Guided tour of the Ganaderia

You are welcomed as privileged guests by Lou Jan dé Buros perched on Landes stilts. Let’s go for a total immersion in the Landes tradition. With the guided tour, you will learn all about the breeding of the best bulls, attend the meal of the breeding bulls, discover the bullring. The visit continues with the video-projection-history of the Landes race and the family museum.

This visit is offered to those who stay for the Gascon evening

At 19h00 Gascon Evening

Aperitif: 1 glass of sangria accompanied by Landes tapas (local charcuterie), magret à la plancha with shallot sauce and chips, Landes pastis and vanilla ice cream, coffee and 1/4 red wine.

Reservation required until Wednesday evening at 5:30 pm

A las 17.30 h Visita guiada a la Ganadería :

Lou Jan dé Buros, encaramado a los pilotes de las Landas, les da la bienvenida como huéspedes privilegiados. Hagamos una inmersión total en la tradición de las Landas. Con la visita guiada, aprenderá todo sobre la cría de los mejores toros, asistirá a la comida de los toros de cría y descubrirá la plaza de toros. La visita continúa con la videoproyección-historia de la carrera de las Landas y el museo familiar.

Esta visita se ofrece a quienes se queden a la velada gascona

A las 19h00 Noche gascona:

Aperitivo: 1 vaso de sangría acompañado de tapas de las Landas (charcutería local), magret a la plancha con salsa de chalota y patatas fritas, pastis de las Landas y helado de vainilla, café y 1/4 de vino tinto.

Reserva obligatoria hasta el miércoles a las 17.30 horas

Um 17:30 Uhr Führungen durch die Ganaderia

Sie werden als privilegierte Gäste von Lou Jan dé Buros auf den Stelzen der Landaises begrüßt. Auf geht’s zu einem völligen Eintauchen in die Tradition der Landaise. Bei der geführten Tour erfahren Sie alles über die Zucht der besten Kuriere, nehmen an der Fütterung der Zuchtbullen teil und lernen die Arena kennen. Der Besuch geht weiter mit der Videoprojektion-Geschichte des Landaise-Rennens und dem Familienmuseum.

Dieser Besuch ist kostenlos für diejenigen, die beim Gascogne-Abend bleiben

Um 19.00 Uhr Gascogner Abend

Aperitif: 1 Glas Sangria mit Tapas aus der Region, Entenbrust à la plancha mit Schalottensauce und Pommes frites, Pastis aus der Region und Vanilleeis, Kaffee – 1/4 Rotwein.

Reservierung bis Mittwochabend 17:30 Uhr erforderlich

Mise à jour le 2023-02-20 par OT Landes d’Armagnac