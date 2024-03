ESCALADE, TOUTES AU SOMMET Rue de Bretagne Riaillé, samedi 9 mars 2024.

ESCALADE, TOUTES AU SOMMET Rue de Bretagne Riaillé Loire-Atlantique

Le 9 mars, les femmes et les jeunes filles sont invitées à découvrir la structure artificielle d’escalade du complexe sportif de Riaillé.

Le club alpin français du Pays de la Mée et le club alpin de la Vallée de l’Erdre s’associent pour vous accueillir et vous initier à la pratique de l’escalade en salle.

Cette action sera l’occasion de mettre à l’honneur la pratique féminine sportive. Mesdames à vous les sommets ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 09:00:00

fin : 2024-03-09 12:00:00

Rue de Bretagne Complexe sportif de l’Erdre

Riaillé 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire

