Escalade ludique : matinée encadrée 7-12 ans HAPIK 2021-07-09 10:00:00 – 2021-07-09 12:00:00 Hapik Decathlon Mondeville 2 Les Carandes
Mondeville Calvados

Mondeville Calvados Hapik encadre vos jeunes grimpeurs pour leur proposer des activités ludiques au sein de sa structure disposant d’une quinzaine de murs verticaux colorés avec de nombreux défis à réaliser.

Du fun garanti !

Informations et réservations sur le site d'Hapik.

