Escalade et toboggan à Belin-Béliet Belin-Béliet, 27 avril 2022, Belin-Béliet.

Escalade et toboggan à Belin-Béliet Belin-Béliet

2022-04-27 10:00:00 – 2022-04-27 17:00:00

Belin-Béliet Gironde Belin-Béliet

EUR Le mur d’escalade fait son retour à Belin-Béliet pour le plaisir des plus petits aux plus grands ! Venez démontrer votre agilité en vous confrontant à ce mur (à partir de 6 ans).

En plus, retrouvez un toboggan géant gonflable ouvert à tous. Qui fera la plus longue glissade ?

Activités sous réserve des conditions météorologiques.

+33 5 56 88 00 06

Mairie de Belin-Béliet

Belin-Béliet

