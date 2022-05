Escalade d’arbres, vallées de l’Ouysse et de l’Alzou Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: 46500

Rocamadour

Escalade d'arbres, vallées de l'Ouysse et de l'Alzou

2022-08-11 14:30:00

2022-08-11 14:30:00 – 2022-08-11

Rocamadour 46500 Promenade arboricole verticale pour découvrir l’arbre dans son milieu. Une sensibilisation à nos espaces forestiers par le biais d’une activité ludique, ouverte à tous les âges et aux personnes en situation de handicap.

Animée par Cédric Bapst-Brocard, éducateur grimpe d’arbres, association Au fil des cimes et David Barillot, gestionnaire ENS Département du Lot.

14 h 30 pour le groupe 1 et 15 h 30 pour le groupe 2. Limité à 8 personnes par groupe, à partir de 6 ans. RDV transmis lors de l’inscription. DR

