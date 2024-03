Escalade Contest Kids The Roof Le Havre, dimanche 24 mars 2024.

Escalade Contest Kids The Roof Le Havre Seine-Maritime

Une journée dédiée aux jeunes grimpeurs! Avec des catégories U8+U10 le matin et U12+U14 l’après-midi, c’est l’occasion pour nos jeunes athlètes de briller.

Finale à 16h00 pour les 6 filles et 6 garçons U12+U14 les plus époustouflants !(rien que ça) !

Ne manquez pas ce rendez-vous plein de spectacle et de bonne ambiance ! Venez nombreux soutenir les grimpeuses, grimpeurs et passer un week-end d’escalade avec nous !

Une journée dédiée aux jeunes grimpeurs! Avec des catégories U8+U10 le matin et U12+U14 l’après-midi, c’est l’occasion pour nos jeunes athlètes de briller.

Finale à 16h00 pour les 6 filles et 6 garçons U12+U14 les plus époustouflants !(rien que ça) !

Ne manquez pas ce rendez-vous plein de spectacle et de bonne ambiance ! Venez nombreux soutenir les grimpeuses, grimpeurs et passer un week-end d’escalade avec nous ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24

The Roof 27 Rue d’Iéna

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact.lehavre@theroof.fr

L’événement Escalade Contest Kids Le Havre a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie